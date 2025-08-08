Fortaleza x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso e Renato Paiva têm reencontro marcado. Divórcio deixou as partes com realidades distintas. Mas ambos estão na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Em realidades distintas, mas com uma Copa Libertadores no meio da semana, Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, pela 19ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Será um dia de reencontros com o “ex” na capital cearense. Como chega o Fortaleza? O Leão do Pici está em apuros. Afinal, tem apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, retrospecto que o coloca na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, na zona de rebaixamento. Assim, ao técnico Renato Paiva, que reencontra o Botafogo, só resta clamar pela torcida lotar o Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Aproveito para pedir à torcida que compareça. Vamos precisar muito deles. Temos feito um trabalho, em casa, nos jogos contra Bahia e Bragantino fizemos trabalhos positivos. Custa-nos jogar fora, como custa a qualquer equipe. Os torcedores estão tristes, a torcida tem que ficar orgulhosa do esforço”, colocou Paiva. O meia Pochettino, com estiramento do ligamento interno em um dos joelhos, desfalca o time do técnico português. Como chega o Botafogo? Sétimo lugar, mas com dois jogos a menos, o Botafogo vai passo a passo nesta edição do Brasileirão. Primeiro, portanto, precisa retomar um lugar no G6 para, em seguida, pensar em G4, zona que permite o acesso direito à fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O título, porém, ficou distante por conta dos resultados ruins no Estádio Nilton Santos, contra Corinthians (empate) e Cruzeiro (derrota). O técnico Davide Ancelotti tem um número considerável de desfalques. Barboza (zagueiro) e Allan (volante) estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Pantaleão (zagueiro) e Cuiabano (lateral-esquerdo) seguem lesionados e devem ser preservados para as oitavas de final da Libertadores. Bastos (zagueiro) só retorna no fim do ano, e Barrera (atacante), com um dos tornozelos torcidos, também deve ficar fora dos relacionados. O volante Marlon Freitas, por sua vez, passa pelo protocolo de concussão e não poderá atuar nesta rodada.