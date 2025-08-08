Fluminense encaminha contratação de Santi Moreno

Flu, Portland Timbers (EUA) e staff do jogador chegam, enfim, a um acordo; colombiano é aguardado no Rio de Janeiro na próxima semana

O Fluminense deu um novo passo para acertar mais uma contratação nesta temporada. Após longa negociação com o Portland Timbers (EUA), o Flu encaminhou a chegada do atacante Santiago Moreno, de 25 anos.

Segundo informações do “ge” desta sexta-feira (8/8), as partes, enfim, chegaram a um acordo. Os termos foram conversados entre a diretoria dos clubes e o staff do jogador colombiano. Dessa forma, Santi Moreno deve chegar ao Rio de Janeiro no começo da próxima semana.

Será quando, então, o Fluminense deverá anunciar sua contratação por quatro anos. Mais cedo, os times haviam alinhavado alguns dos detalhes que emperravam o acordo, como forma de pagamento e valores das parcelas.

O jogador, aliás, já não tinha clima para permanecer na franquia da MLS. Afinal, Moreno acusara o Timbers de descumprir acordo verbal para uma saída para o futebol brasileiro, pedindo liberação. Assim, ficou fora do jogo da última quarta-feira (6/8), contra o América do México, já que o Portland entendeu sua última ausência como “indesculpável”.