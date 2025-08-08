Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense encaminha contratação de Santi Moreno

Fluminense encaminha contratação de Santi Moreno

Flu, Portland Timbers (EUA) e staff do jogador chegam, enfim, a um acordo; colombiano é aguardado no Rio de Janeiro na próxima semana
O Fluminense deu um novo passo para acertar mais uma contratação nesta temporada. Após longa negociação com o Portland Timbers (EUA), o Flu encaminhou a chegada do atacante Santiago Moreno, de 25 anos.

Segundo informações do “ge” desta sexta-feira (8/8), as partes, enfim, chegaram a um acordo. Os termos foram conversados entre a diretoria dos clubes e o staff do jogador colombiano. Dessa forma, Santi Moreno deve chegar ao Rio de Janeiro no começo da próxima semana.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia contratação de Acosta; jogador já aparece no BID

Será quando, então, o Fluminense deverá anunciar sua contratação por quatro anos. Mais cedo, os times haviam alinhavado alguns dos detalhes que emperravam o acordo, como forma de pagamento e valores das parcelas.

O jogador, aliás, já não tinha clima para permanecer na franquia da MLS. Afinal, Moreno acusara o Timbers de descumprir acordo verbal para uma saída para o futebol brasileiro, pedindo liberação. Assim, ficou fora do jogo da última quarta-feira (6/8), contra o América do México, já que o Portland entendeu sua última ausência como “indesculpável”.

Revelado pelo América de Cali, adversário do Fluminense nas oitavas da Sul-Americana, o jogador teve quatro temporadas pelo clube colombiano antes de ingressar na equipe da MLS. Ainda pelo clube de Cali, ele conquistou o Apertura.

