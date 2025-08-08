Fluminense aceita forma de pagamento e aguarda definição entre Santi Moreno e Portland

Tricolor segue na busca pela contratação do colombiano, que tentará a liberação do clube norte-americano para viajar para o Brasil / Crédito: Jogada 10

Depois de acertar com Luciano Acosta, o Fluminense aguarda a definição entre Santiago Moreno e o Portland Timbers, dos Estados Unidos, para concretizar mais uma contratação. Diante disso, o Tricolor aceitou as formas de parcelamento sugeridas pela equipe norte-americana, porém a negociação ainda está travada. A informação é do jornalista Victor Lessa. Nesse sentido, o clube carioca encurtou as parcelas e chegou aos valores pedidos. Antes disso, já havia se acertado com o jogador e seu staff e se aproxima de avançar na transação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na sequência das conversas, os representantes do atleta tentarão finalizar as tratativas com o Portland, Isso porque o clube não gostou da postura do colombiano, que deixou a delegação para voltar ao seu país de origem sem permissão. O atacante, por sua vez, alega que o clube não cumpriu o acordo verbal de liberação após o time ter os valores atendidos. Ele pediu, mais de uma vez, para ser liberado e quer atuar no futebol brasileiro. Tanto que ficou de fora do jogo da última quarta-feira (6), contra o América do México. Por outro lado, o Portland divulgou um comunicado em que tratou a ausência como “indesculpável”. Revelado pelo América de Cali, adversário do Fluminense nas oitavas da Sul-Americana, o jogador teve quatro temporadas pelo clube colombiano antes de ingressar na equipe da MLS. Ainda pelo clube de Cali, ele conquistou o Apertura.