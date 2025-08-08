Flamengo x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Mirassol neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã, pela 19ª rodada da competição. O time paulista, por sua vez, é a grande sensação do futebol brasileiro em 2025, encontra-se em quinto lugar e ainda sonha com o título em sua primeira temporada na Série A.

Como chega o Flamengo

Abalado após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo foca no Brasileirão, ainda mais pelo fato de ser o líder da competição. O Rubro-Negro soma 37 pontos em 17 jogos e é seguido de perto por Cruzeiro (37), Palmeiras (33) e Bahia (29). O trio, porém, soma 18, 16 e 16 jogos, respectivamente.

O time comandado por Filipe Luís não poderá com três meio-campistas: Jorginho, suspenso, De La Cruz e Pulgar, machucados. Além do trio, o Flamengo não terá o zagueiro Danilo, também no DM. Por fim, os atacantes Luiz Araújo e Bruno Henrique podem ser novamente poupados, assim como aconteceu contra o Atlético. Por outro lado, o Flamengo deve, enfim, poder contar com a estreia do meia-atacante Carrascal.

Como chega o Mirassol

“Sensação” do Campeonato Brasileiro, o Mirassol é o quinto lugar da competição, com 28 pontos e apenas 16 jogos. Portanto, briga, sim, pelo título nacional. O Leão Caipira deve ter apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Vasco por 3 a 2 na rodada passada: o retorno do lateral-esquerdo Reinaldo, que cumpriu suspensão. Assim, Felipe Jonatan ficará no banco.

Reinaldo, vale lembrar, é o artilheiro do time no Brasileirão, com sete gols (e o quarto da competição). Por outro lado, o Mirassol não terá o treinador Rafael Guanaes, que cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Dessa forma, o auxiliar Ivan Baitello comandará a equipe.