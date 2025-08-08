Flamengo tenta converter elenco mais valioso de sua história em supremacia no Brasil

Eliminado da Copa do Brasil, time busca refletir em campo a superioridade econômica, que formou o 55º elenco mais valioso do planeta / Crédito: Jogada 10

As recentes contratações de Samuel Lino, Emerson Royal, Jorge Carrascal e Saúl Ñíguez colocaram o elenco do Flamengo no patamar do 55º mais valioso do planeta. Trata-se da melhor posição ocupada pelo Rubro-Negro na história do ranking, de acordo com levantamento realizado pelo Bolavip Brasil. Eliminado ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, o clube carioca encara o desafio de transformar sua superioridade econômica em vitórias e títulos dentro das quatro linhas. Neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), o time enfrentará o Mirassol, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Acima dos 60 mais valiosos do mundo Pela primeira vez, o time superou a barreira dos sessenta elencos mais valiosos do mundo. Afinal, as últimas investidas no mercado fizeram a diferença. Samuel Lino, contratação mais cara dos cariocas na história, chega com valor de mercado de 22 milhões de euros. Assim, é o terceiro jogador mais valioso a defender o clube, atrás de Everton Cebolinha (25 milhões de euros, em 2022) e Gabi (26 milhões de euros, em 2023), segundo dados do “Transfermarkt”. O valor de mercado do elenco do Flamengo atualmente está na casa dos 221,3 milhões de euros. O número o coloca no patamar de um time de primeira divisão em quatro das ligas mais fortes do futebol europeu.