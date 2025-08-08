Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo tenta converter elenco mais valioso de sua história em supremacia no Brasil

Flamengo tenta converter elenco mais valioso de sua história em supremacia no Brasil

Eliminado da Copa do Brasil, time busca refletir em campo a superioridade econômica, que formou o 55º elenco mais valioso do planeta
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As recentes contratações de Samuel Lino, Emerson Royal, Jorge Carrascal e Saúl Ñíguez colocaram o elenco do Flamengo no patamar do 55º mais valioso do planeta. Trata-se da melhor posição ocupada pelo Rubro-Negro na história do ranking, de acordo com levantamento realizado pelo Bolavip Brasil.

Eliminado ainda nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, o clube carioca encara o desafio de transformar sua superioridade econômica em vitórias e títulos dentro das quatro linhas. Neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), o time enfrentará o Mirassol, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Acima dos 60 mais valiosos do mundo

Pela primeira vez, o time superou a barreira dos sessenta elencos mais valiosos do mundo. Afinal, as últimas investidas no mercado fizeram a diferença.

Samuel Lino, contratação mais cara dos cariocas na história, chega com valor de mercado de 22 milhões de euros. Assim, é o terceiro jogador mais valioso a defender o clube, atrás de Everton Cebolinha (25 milhões de euros, em 2022) e Gabi (26 milhões de euros, em 2023), segundo dados do “Transfermarkt”.

O valor de mercado do elenco do Flamengo atualmente está na casa dos 221,3 milhões de euros. O número o coloca no patamar de um time de primeira divisão em quatro das ligas mais fortes do futebol europeu.

Na Espanha, o Rubro-Negro teria o sétimo elenco mais valioso na primeira divisão, enquanto na França, seria o sexto. Além disso, na Itália, seria o 11º, e na Alemanha, o oitavo.

A evolução rubro-negra no ranking dos elencos mais valiosos do mundo

2016 – 89º elenco mais valioso do mundo
2017 – 86º elenco mais valioso do mundo
2018 – 106º elenco mais valioso do mundo
2019 – 78º elenco mais valioso do mundo
2020 – 91º elenco mais valioso do mundo
2021 – 60º elenco mais valioso do mundo
2022 – 66º elenco mais valioso do mundo
2023 – 65º elenco mais valioso do mundo
2024 – 64º elenco mais valioso do mundo
2025 – 55º elenco mais valioso do mundo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar