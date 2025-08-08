Flamengo pode ser ‘campeão’ do turno caso vença o Mirassol

Fla precisa vencer o time paulista e torcer por tropeços de Palmeira e Cruzeiro; título simbólico costuma vir acompanhado da taça do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro é disputado por pontos corridos desde 2003. Ao longo de 22 edições, o campeão do primeiro turno foi também o campeão brasileiro em 16 ocasiões. Ou seja, 72% Veja os números ao final da reportagem!

Dias após perder a Copa do Brasil, o Flamengo pode ser “campeão” do primeiro turno do Brasileirão de 2025. É um título simbólico, mas o vencedor costuma ser também o campeão brasileiro. Portanto, há muito em jogo no duelo do Rubro-Negro contra o Mirassol, neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã lotado.

O Flamengo entrará em campo como líder da competição, mas precisa de uma combinação de resultados para assegurar a taça simbólica. O Rubro-Negro tem 37 pontos após 17 partidas. É a mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro, mas já com 18 partidas. O Palmeiras está em terceiro, com 33 pontos em 16 duelos.

Contas pelo título

Assim, a conta é simples: para ser campeão do primeiro turno, o Flamengo precisa ganhar e torcer por tropeços dos demais. O Palmeiras, por sua vez, recebe o Ceará, enquanto a Raposa recebe o Santos, ambos no domingo (10). O Rubro-Negro ainda terá mais um jogo nesta primeira metade da competição. Enfrenta o lanterna Sport, fora de casa, ainda sem data.

A partida contra o Mirassol, aliás, deve marcar a estreia de Carrascal pelo Flamengo. O meia foi comprado por 12 milhões de euros (R$ 77 milhões) e chega do Dínamo de Moscou. Além disso, o técnico Filipe Luís contará com os retornos de Cebolinha, Wallace Yan e Pedro, baixas no empate em 1 a 1 com o Ceará.

Todos os campeões do 1º turno desde 2003

2003 – Cruzeiro (campeão brasileiro)

2004 – Santos (campeão brasileiro)

2005 – Corinthians (campeão brasileiro)

2006 – São Paulo (campeão brasileiro)

2007 – São Paulo (campeão brasileiro)

2008 – Grêmio

2009 – Internacional

2010 – Fluminense (campeão brasileiro)

2011 – Corinthians (campeão brasileiro)

2012 – Atlético-MG

2013 – Cruzeiro (campeão brasileiro)

2014 – Cruzeiro (campeão brasileiro)

2015 – Corinthians (campeão brasileiro)

2016 – Palmeiras (campeão brasileiro)

2017 – Corinthians (campeão brasileiro)

2018 – São Paulo

2019 – Flamengo (campeão brasileiro)

2020 – São Paulo

2021 – Atlético-MG (campeão brasileiro)

2022 – Palmeiras (campeão brasileiro)

2023 – Botafogo

2024 – Botafogo (campeão brasileiro)

Maiores campeões do primeiro turno

Quatro vezes: Corinthians e São Paulo

Corinthians e São Paulo Três vezes: Cruzeiro

Cruzeiro Duas vezes: Atlético-MG, Palmeiras e Botafogo

Atlético-MG, Palmeiras e Botafogo Uma vez: Santos, Grêmio, Internacional, Fluminense e Flamengo

