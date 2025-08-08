Flamengo fica fora das quartas da Copa do Brasil pela primeira vez em oito anos

Desde 2016, a equipe não ficava pelo caminho antes desta fase do torneio, que não esteve entre as prioridades do clube nesta temporada / Crédito: Jogada 10

Eliminado da Copa do Brasil para o Atlético-MG, nos pênaltis, o Flamengo defendia o título, mas ficou pelo caminho em uma competição que vinha tendo um excelente desempenho recente. Afinal, além de três decisões consecutivas, a equipe carioca sempre chegava pelo menos até as quartas de final desde 2016. A última vez em que o Rubro-Negro ficou de fora desta fase do torneio, fez sua pior campanha na história. Naquele ano, chegou a perder para o Confiança-SE na estreia, mas reverteu no Raulino de Oliveira. Em seguida, caiu na segunda fase com duas derrotas seguidas por 2 a 1 para o Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No ano seguinte, em 2017, chegou à final contra o Cruzeiro, enquanto em 2018 perdeu para o Corinthians na semifinal. Na sequência, ficou pelo caminho nos pênaltis contra o Athletico, em 2019, e diante do São Paulo, em 2020, ambos nas quartas de final. Em 2021, perdeu para o Furacão na semifinal. Nos três anos seguintes esteve na final, com os títulos de 2022 e 2024 sobre Corinthians e Atlético-MG. No entanto, não conseguiu superar o São Paulo em 2023 e ficou com o vice. Na história do torneio, o Flamengo é o segundo maior campeão com cinco títulos ao lado do Grêmio, um a menos que o recordista Cruzeiro, que segue vivo nesta edição.