Fifa vai proibir transferências de jogadores para clubes do mesmo dono

Medida pode atingir em cheio os negócios de John Textor. Saiba quais são os argumentos da entidade máxima do futebol
A Fifa promete medidas drásticas contra grupos multiclubes. A entidade vai impedir a transferência de jogadores entre agremiações que pertencem ao mesmo proprietário. A informação é do jornal espanhol “Mundo Deportivo” nesta sexta-feira (8). A medida pode prejudicar os negócios de John Textor. Afinal, o mandachuva da SAF do Botafogo é entusiasta da ideia de atrair futebolistas para o Mais Tradicional para levá-los à Europa em seguida, como, por exemplo, no caso do argentino Almada. O meia foi campeão pelo Alvinegro em 2024 e reforçou do Lyon (FRA) no primeiro semestre de 2025.

Pé de guerra

Textor, porém, não tem mais o Lyon como parceiro. O big boss vendeu as suas ações minoritárias do Crystal Palace (ING). O Godfather ainda controla RWDM Brussels, busca um clube inglês para ser investidor e tenta recomprar o Botafogo. Tudo meio de uma briga jurídica contra os acionistas da Eagle Football, grupo do qual é acionista majoritário.

A publicação cita, aliás, a guerra entre Botafogo, Eagle e Lyon. O texto lembra que o Glorioso cobra 65 milhões de euros (R$ 411 milhões) por vender jogadores a preços abaixo do mercado para ajudar o clube da mesma rede.

Os argumentos da Fifa

A Fifa acredita que, com esta medida, evita o mercado interno entre clubes controlados pelo mesmo grupo empresarial, incentiva contratos longos e garante, enfim, uma maior estabilidade para os jogadores.

Outras redes multiclubes na mira da Fifa

Além de Textor e da Eagle, outras redes também podem ser afetadas, como o City Football Group (do Bahia), Red Bull (do Bragantino) e o Grupo Pachuca.

