Fifa vai proibir transferências de jogadores para clubes do mesmo dono

A Fifa promete medidas drásticas contra grupos multiclubes. A entidade vai impedir a transferência de jogadores entre agremiações que pertencem ao mesmo proprietário. A informação é do jornal espanhol “Mundo Deportivo” nesta sexta-feira (8). A medida pode prejudicar os negócios de John Textor. Afinal, o mandachuva da SAF do Botafogo é entusiasta da ideia de atrair futebolistas para o Mais Tradicional para levá-los à Europa em seguida, como, por exemplo, no caso do argentino Almada. O meia foi campeão pelo Alvinegro em 2024 e reforçou do Lyon (FRA) no primeiro semestre de 2025.

Pé de guerra

Textor, porém, não tem mais o Lyon como parceiro. O big boss vendeu as suas ações minoritárias do Crystal Palace (ING). O Godfather ainda controla RWDM Brussels, busca um clube inglês para ser investidor e tenta recomprar o Botafogo. Tudo meio de uma briga jurídica contra os acionistas da Eagle Football, grupo do qual é acionista majoritário.