Ferroviária x São Paulo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Ferroviária x São Paulo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam neste sábado, em Araraquara, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino
Ferroviária e São Paulo começam a medir forças neste sábado (09/8), às 15h30, na Fonte Luminosa, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor Paulista terminou a primeira fase da competição na terceira colocação, com 33 pontos, enquanto a Ferrinha encerrou na sexta posição, com 25 pontos somados. Contudo, no duelo entre as equipes na fase anterior, a equipe de Araraquara levou a melhor, vencendo por 1 a 0.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Brasil e do SporTV.
Como chega a Ferroviária
A Ferroviária se consolidou há muito tempo como uma das potências do futebol feminino no Brasil, mas fez uma campanha abaixo nesta edição do Brasileirão. Afinal, a Ferrinha ficou na sexta colocação, com 25 pontos somados. Além disso, não vence há cinco jogos, somando não só o torneio nacional, mas também o Campeonato Paulista. Contudo, a aposta está na Fonte Luminosa, onde a equipe é muito forte. Assim, tenta abrir vantagem contra o São Paulo e chegar as semifinais.
Como chega o São Paulo
Por outro lado, o Tricolor Paulista fez grande campanha na primeira fase, muito por conta do bom trabalho feito pelo técnico Thiago Viana. Na reta final da primeira fase, o São Paulo engatou sete partidas sem perder, sendo seis vitórias e um empate. Contudo, para as quartas de final, a equipe perdeu uma de suas principais jogadoras. Afinal, a atacante Dudinha foi jogar no futebol norte-americano e não jogará a reta final da temporada com o Soberano. Ele era uma das artilheiras do time, com quatro gols marcados.
FERROVIÁRIA X SÃO PAULO
Quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de ida)
Data e horário: 09/08/2025, às 15h30 (de Brasília)
Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
FERROVIÁRIA: Amanda Coimbra; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Raquel, Duda Santos e Darlene; Milene, Mariana Santos e Nat Vendito. Técnico: Léo Mendes.
SÃO PAULO:Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Douglas Marques das Flores (SP)