Federação da Bolívia pune The Strongest por conta de rojão que atingiu jogador

Atacante Juan Godoy, por conta do incidente, teve distensão muscular constatada / Crédito: Jogada 10

Em razão do grave incidente onde a torcida organizada do The Strongest, UltraSur, atingiu um jogador da própria equipe (Juan Godoy) com um rojão, a Federação Boliviana de Futebol (FBF) puniu o clube da capital do país. De acordo com a jornalista Jhulisa Rushel, a pena esportiva imposta pelo órgão que rege o futebol na Bolívia foi de seis jogos com os stronguistas atuando sem público.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, uma punição de caráter financeiro também foi aplicada ao clube no valor de 75 salários mínimos do país, o que equivale a 206.250 bolivianos. Na cotação vigente, uma sanção da ordem de R$ 159,8 mil. Relembre o caso O fato em questão ocorreu no último domingo (3), em partida entre The Strongest e Blooming, na capital boliviana, pela 16ª rodada do Clausura local. Nesse sentido, quando o confronto já se encaminhava para seu final, aos 47 minutos do segundo tempo, a torcida organizada do The Strongest começou a soltar fogos de artifício em forma de comemoração ao resultado positivo parcial de 3 a 2. Porém, alguns desses projéteis foram na direção do gramado e um deles atingiu Godoy na região da perna, o levando imediatamente ao solo. De acordo com o boletim médico emitido no dia seguinte, o atleta de 36 anos foi diagnosticado com uma distensão muscular na perna direita em razão do impacto do rojão que veio de fãs de sua própria equipe.