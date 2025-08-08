Ex-Manchester City é condenado a dois anos de prisão por mais de 100 casos de fraude

Aposentado, o ex-jogador teve falência decretada e alegou dificuldades financeiras ao longo do processo / Crédito: Jogada 10

O ex-goleiro Eike Immel recebeu pena de dois anos e dois meses de prisão após condenação por 107 crimes de fraude, em julgamento nessa quinta-feira (07), no tribunal distrital de Marburg, na Alemanha. De acordo com a mídia local, o valor total dos golpes aplicados pelo campeão da Eurocopa de 1980 gira em torno de 34,3 mil euros (aproximadamente R$ 211 mil). O jornal ‘Bild’ revelou que os delitos envolveram principalmente empréstimos não quitados e venda de ingressos — nunca entregues aos compradores — para Eurocopa 2024. Entre as vítimas estão a viúva de Andreas Brehme, campeão mundial em 1990, com prejuízo de mais de 18 mil euros, e o consultor Michael Lampel, que perdeu cerca de 15 mil euros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A recorrência das fraudes impediu liberdade condicional ao ex-goleiro. Isso porque o tribunal entende que a repetição dos atos ilícitos agrava ainda mais o caso e, portanto, seu livre-arbítrio representa riscos. Defesa e situação financeira Com falência declarada em 2008, Immel alegou sérias dificuldades financeiras durante o processo. A defesa do ex-goleiro chegou a descrevê-lo como “um ex-jogador fracassado, não um fraudador profissional” para sustentar a situação precária em que o cliente vive. Ainda segundo os representantes, a conduta criminosa parte do acúmulo de dívidas e incapacidade de honrar compromissos anteriores. Eike Immel aborda declínio O ex-jogador já havia abordado publicamente sobre a drástica queda de padrão de vida após o fim da carreira. Em entrevista à ESPN, antes da condenação, o ex-arqueiro reconheceu o excesso de presente em suas decisões. “Fiz coisas que qualquer pessoa normal diria que não podiam ser verdadeiras. Não tinha pensado o suficiente no futuro. Gerir dinheiro não está nos meus pontos fortes. Faço uma verdadeira luta para conseguir pagar as contas. Por vezes, só restam dois euros”, confessou à época.