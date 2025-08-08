Estreia de Estêvão no Chelsea repercute na Europa: ‘Veste-se de Messinho’

Ex-Palmeiras marca em sua primeira partida pelo time inglês, na vitória sobre o Bayer Leverkusen, e recebe elogios da imprensa internacional

O primeiro gol do jovem com a camisa do time de Londres saiu logo aos 17 minutos. Na jogada, o meia Cole Palmer finalizou com muita força no travessão. O brasileiro Estêvão, então, mostrou grande oportunismo e pegou o rebote. Com o gol completamente vazio, ele só precisou empurrar para o fundo da rede e comemorar.

O atacante Estêvão teve uma estreia dos sonhos com a camisa do Chelsea. O ex-Palmeiras marcou um gol em seu primeiro jogo pelo time inglês nesta sexta-feira (8). A partida, um amistoso contra o Bayer Leverkusen, terminou com vitória por 2 a 0 . A atuação do jovem, inclusive, gerou enorme repercussão na imprensa europeia. O jornal “Marca”, por exemplo, relembrou seu famoso apelido de infância.

Mídia europeia se rende a Estêvão

A mídia espanhola, de fato, se rendeu rapidamente ao talento do brasileiro. O jornal “Marca”, por exemplo, destacou em sua manchete que o atacante “se vestiu de Messinho”. Já o diário “As”, outro importante veículo da Espanha, usou uma expressão forte. A manchete do jornal para descrever o jovem foi: “Estêvão é um canhão”.

Os elogios, contudo, não vieram apenas da imprensa da Espanha. O jornal francês “L’Équipe” também deu destaque ao gol do brasileiro em sua primeira partida. Na Inglaterra, o “Daily Mail” chamou o ex-Palmeiras de “wonderkid” (garoto maravilha). A publicação ainda afirmou que a longa espera pelo jogador valeu a pena.

A vitória do Chelsea, em resumo, teve um sotaque totalmente brasileiro. Além do gol de Estêvão no primeiro tempo, o atacante João Pedro também marcou. A estreia do “Messinho”, enfim, foi exatamente como a torcida do clube esperava. O jovem, portanto, começa sua trajetória na Europa da melhor forma possível.

