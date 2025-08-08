Coritiba empata sem gols com a Chapecoense e pode se afastar da ponta da Série B

Times não empolgam no 0 a 0 disputado na noite desta sexta-feira, no Couto Pereira, mas seguem firmes na luta pelo acesso

Restará ao Coxa, portanto, torcer por uma derrota da equipe esmeraldina diante do Operário, em Goiânia. Os catarinenses, por sua vez, se mantêm no G4. Ocupam a quarta posição, agora com 34 somados.

O Coritiba não venceu em seus domínios, mas, ainda assim, pulou à frente na classificação da Série B do Brasileiro. Com o empate sem gols diante da Chapecoense na noite desta sexta-feira (8), no Couto Pereira, o time paranaense foi a 39 pontos, um a mais do que o Goiás, que ainda vai jogar nesta 21ª rodada e pode chegar a 41.

O jogo

As equipes se estudaram bastante nos minutos iniciais por se tratar de um confronto direto pelo acesso e deram prioridade à organização defensiva. Embora a primeira etapa tenha sido acirrada, os donos da casa apareceram no ataque com frequência e criaram as melhores chances,. Em especial com Dellatorre, que parou em ótimas defesas do goleiro Léo Vieira. Josué também teve boa oportunidade em chute forte em que a bola passou com perigo. A Chapecoense, por outro lado, teve mais posse de bola. Contudo, as investidas do time catarinense não surtiram o efeito esperado.

O panorama não mudou na volta do intervalo, e o Coritiba manteve o controle das ações ao pressionar e rondar a área adversária. A equipe alviverde assustou em chute de Ronier diante de uma Chapecoense que se defendeu com esforço à espera de uma chance para explorar o contragolpe, que praticamente não veio. Assim, o placar se manteve inalterado até o apito final;

Jogos da 21ª rodada da Série B

Sexta (8/8)

Ferroviária 2×1 Amazonas

Coritiba 0x0 Chapecoense

Sábado (9)

América-MG x Remo – 16h

Goiás x Operário – 18h30

Volta Redonda x Novorizontino – 20h30

Domingo (10)

Avaí x Cuiabá – 16h

Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30

Segunda (11)

Criciúma x Athletico – 19h

Paysandu x Vila Nova – 21h30

Terça (12)

CRB x Athletic – 19h30

