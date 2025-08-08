Corinthians volta aos treinos com baixas médicas

Timão se reapresentou após a classificação na Copa do Brasil e iniciou preparação para a partida contra o Juventude / Crédito: Jogada 10

O Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira (08) após os jogadores receberem folga depois da classificação contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. No início da preparação para o duelo contra o Juventude, na próxima segunda-feira (11), o elenco corinthiano teve duas baixas. Memphis Depay e André Carrillo, que sofreram lesões no Allianz Parque, não foram para o gramado. O holandês teve uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Já o peruano teve uma contusão ligamentar no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia. Yuri Alberto, que também deixou o Dérbi com dores, treinou normalmente e não preocupa a comissão técnica.