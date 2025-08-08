Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians volta aos treinos com baixas médicas

Timão se reapresentou após a classificação na Copa do Brasil e iniciou preparação para a partida contra o Juventude
O Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira (08) após os jogadores receberem folga depois da classificação contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. No início da preparação para o duelo contra o Juventude, na próxima segunda-feira (11), o elenco corinthiano teve duas baixas.

Memphis Depay e André Carrillo, que sofreram lesões no Allianz Parque, não foram para o gramado. O holandês teve uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Já o peruano teve uma contusão ligamentar no tornozelo esquerdo e passará por cirurgia. Yuri Alberto, que também deixou o Dérbi com dores, treinou normalmente e não preocupa a comissão técnica.

Na atividade desta sexta, os jogadores começaram com um trabalho de força na academia. Depois, o elenco realizou um treino de posse de bola. Na sequência, os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Palmeiras fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT, enquanto o restante do elenco do Corinthians seguiu no gramado para um coletivo e um treino de finalizações.

Além dos desfalques desta semana, o Timão possui dois jogadores no departamento médico. O lateral-esquerdo Hugo, que passou por uma cirurgia na hérnia, e o volante Maycon, que tem uma lesão muscular na coxa direita.

