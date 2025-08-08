Clube saudita demonstra interesse em Scarpa, do Atlético

Al-Taawoun, comandado pelo brasileiro Péricles Chamusca, deve formalizar uma proposta em breve pelo meia do Atlético

Além disso, o técnico brasileiro Péricles Chamusca, que comanda o Al-Taawoun, confirmou que o time tem interesse em Gustavo Scarpa. Em entrevista à rádio “Itatiaia”, afirmou:

O Al-Taawoun, time da elite do futebol da Arábia Saudita, demonstrou interesse na contratação do meia Gustavo Scarpa, do Atlético recentemente. Inclusive, de acordo com o site “GE”, a equipe deve formalizar uma proposta em breve, mas os valores ainda não foram divulgados.

“É real, foi indicação nossa, e o clube fará uma proposta oficial. Nunca trabalhei com ele diretamente, mas alguns profissionais da minha confiança, que trabalharam, me deram as melhores informações”, comentou Chamusca.

Gustavo Scarpa tem 31 anos e foi revelado pelo Fluminense e passou pelo Red Bull Brasil antes de fazer história no Palmeiras entre 2018 e 2022. Vale lembrar que ele conquistou oito títulos no período, incluindo dois Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil.

Ele ainda defendeu o Nottingham Forest e o Olympiacos antes de acertar com o Atlético, em janeiro de 2024. Desde então, foi campeão mineiro duas vezes, fez 11 gols e deu 18 assistências em 103 jogos.

