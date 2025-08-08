Ceará confirma chegada de Zanocelo, emprestado pelo Santos

Vinícius Zanocelo chega ao Vozão por empréstimo até o final da temporada depois de não ter conseguido espaço no elenco do Peixe

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (08) a chegada do meia Vinícius Zanocelo. O jogador chega ao Vozão por empréstimo do Santos até o final da temporada. Esse é o segundo reforço do Alvinegro nesta janela de transferências, já que o clube anunciou o meia Vina nos últimos dias.

Zanocelo chega ao Ceará após permanecer emprestado ao Estoril, de Portugal, nas últimas duas temporadas. Por lá atuou em 46 jogos e marcou três gols. Ao retornar ao Santos, não encontrou espaços no elenco e foi liberado para encontrar um novo clube.