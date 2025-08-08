Carrascal deve estrear pelo Flamengo contra o Mirassol

Meia pode ser titular neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã, e dar rodagem ao elenco do Rubro-Negro às vésperas de partida decisiva / Crédito: Jogada 10

Último reforço do Flamengo nesta janela, o meia colombiano Jorge Carrascal está pronto para estrear pelo Rubro-Negro. Assim, deve ser relacionado pelo técnico Filipe Luís para encarar o Mirassol neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno. Aliás, há a possibilidade de Carrascal começar o jogo como titular. Vale lembrar que Michael, Cebolinha e Arrascaeta estão recém-recuperados de lesões, enquanto Luiz Araújo e Bruno Henrique foram poupados contra o Atlético. Vale lembrar ainda que Jorginho está suspenso, enquanto De La Cruz e Pulgar estão lesionados. Portanto, o técnico encontra certa dificuldade para escalar o meio de campo do Fla.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, a escalação do colombiano ajudaria o treinador Filipe Luís a ter todos os atletas 100% contra o Internacional. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), pela ida das quartas de final da Libertadores, também no Maracanã, às 21h30. Após a eliminação do Flamengo para o Atlético na Copa do Brasil, o Flamengo “reforçou” o foco no Brasileirão, competição que lidera com 37 pontos em 17 jogos. Aliás, o time comandado por Filipe Luís pode ser campeão simbólico do primeiro turno caso vença os paulistas. Para ficar com o “título”, o Rubro-Negro precisa contar ainda com tropeços de Cruzeiro e Palmeiras. Uma provável escalação do Flamengo para encarar o Mirassol tem Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo, Carrascal e Arrascaeta; Plata e Pedro. Quem é Carrascal O Flamengo anunciou Carrascal no último sábado (2), após, enfim, o Dínamo de Moscou liberá-lo por 12 milhões de euros (R$ 77 milhões). O meia tem 27 anos, usará a camisa 15 e assinou um vínculo válido por quatro anos. Antes, jogou ainda Millionarios, Sevilla Atlético, Karpaty Lviv, River Plate e CSKA Moscou.