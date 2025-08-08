Carbonero e Mercado podem desfalcar Internacional na Libertadores

Atacante colombiano e zagueiro argentino do Colorado têm suspeita de lesão poucos dias antes do duelo contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O empate com o Fluminense não trouxe apenas a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil como prejuízo para o Internacional. Isso porque três jogadores do Colorado que foram titulares no embate precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo. Dois deles, o zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Carbonero, têm suspeitas de lesões musculares. Com isso, os dois estrangeiros correm o risco de desfalcar o Colorado contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Mercado sentiu dores musculares na panturrilha direita durante a primeira etapa e também deixou o gramado, com suspeita de lesão muscular de primeiro grau na região. Carbonero, por sua vez, pode ter sofrido uma contusão de segundo grau na virilha. Caso haja confirmação do diagnóstico, estipula-se que o prazo de recuperação seja de um mês.

A dupla, aliás, já será desfalque contra o Bragantino, neste sábado (9), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os favoritos para ficar com as vagas são Juninho e Vitinho, respectivamente. No embate contra o Massa Bruta, os gaúchos terão mais dois desfalques: o zagueiro Vitão e o meio-campista Richard. Internacional sem força máxima contra o Bragantino O defensor está fora, pois precisará cumprir a suspensão de dois jogos de suspensão que recebeu do STJD. Por sinal, o departamento jurídico do Internacional até conseguiu um efeito suspensivo para que ele atuasse por algumas rodadas do Brasileirão até o julgamento do recurso. No entanto, o Pleno do Superior Tribunal Federal decidiu manter a sanção na nova avaliação. Já o volante sofreu um choque de cabeça ainda no primeiro tempo no empate com o Fluminense e precisou de substituição. Com isso, precisará cumprir o protocolo de concussão da CBF, tirando-o do jogo contra o Bragantino. O técnico Roger Machado também analisa preservar outros titulares, com os laterais Braian Aguirre e Bernabei, além do meio-campista Alan Patrick.