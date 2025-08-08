Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio

Comissão técnica decidiu preservar o atacante da última atividade no CT do Imortal por incômodos no pé direito / Crédito: Jogada 10

O temor do Grêmio com uma possível ausência de Braithwaite contra o Sport pelo Brasileirão diminuiu. Isso porque o atacante retornou ao treino, desta sexta-feira (08), no CT Luiz Carvalho. Desta forma, o técnico Mano Menezes provavelmente segue com apenas uma dúvida no meio de campo. Antes da atividade, o dinamarquês fez trabalhos com a fisioterapia e depois realizou atividades com bola no gramado com o restante do grupo. O atacante não participou do treinamento anterior no CT por decisão da comissão técnica, que optou por preservá-lo. Afinal, Braithwaite alegou dores no pé direito. Ele passou a sentir um problema após uma pancada que sofreu na vitória sobre o Juventude, que ocorreu em junho. O elenco ainda fará mais uma atividade para finalizar a preparação, neste sábado (09).

Além disso, a única dúvida para o treinador passa a ser qual volante escalar. Villasanti está em tratamento devido a dores no púbis. Cuéllar está em fase final de recondicionamento físico depois de concluir a recuperação por uma lesão muscular de primeiro grau na coxa direita. Ele sofreu o problema durante um processo personalizado para acelerar o crescimento de sua parte física. Portanto, há chances de o colombiano voltar a ser relacionado. Ele, aliás, tem chances até voltar como titular. Com isso, o provável time titular deve ser: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuéllar), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite. Mano ensaia mudanças na defesa do Grêmio O comandante será obrigado a realizar pelo menos uma modificação no Imortal. Isso porque Kannemann cumprirá suspensão automática contra o Sport e abre a possibilidade de Balbuena estrear. Outro que pode atuar pela primeira vez com a camisa do Tricolor Gaúcho é o atacante Carlos Vinícius.