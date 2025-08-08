Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo anuncia a contratação do goleiro Neto, ex-Bournemouth

Botafogo anuncia a contratação do goleiro Neto, ex-Bournemouth

Arqueiro, que tem vasta experiência no futebol europeu, assina contrato até fim de junho de 2027 e chega para disputar posição com John
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (8), a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth-ING. Assim, o arqueiro chega ao clube carioca para ser mais uma opção no setor e assina contrato até o fim de junho de 2027.

Revelado nas divisões de base do Athletico-PR, o jogador possui muita experiência no futebol europeu. Quando deixou o Brasil, se destacou na Itália, sobretudo com a camisa da Fiorentina e , em seguida, teve uma passagem pela Juventus.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Na sequência da carreira, defendeu as cores de Valencia e Barcelona, antes de desembarcar na Inglaterra. Em solo britânico, atuou pelo Arsenal e pelo Bournemouth, seu último clube antes de atrair o interesse do Glorioso.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar