Botafogo anuncia a contratação do goleiro Neto, ex-Bournemouth

Arqueiro, que tem vasta experiência no futebol europeu, assina contrato até fim de junho de 2027 e chega para disputar posição com John

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (8), a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth-ING. Assim, o arqueiro chega ao clube carioca para ser mais uma opção no setor e assina contrato até o fim de junho de 2027.

Revelado nas divisões de base do Athletico-PR, o jogador possui muita experiência no futebol europeu. Quando deixou o Brasil, se destacou na Itália, sobretudo com a camisa da Fiorentina e , em seguida, teve uma passagem pela Juventus.