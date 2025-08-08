Botafogo anuncia a contratação do goleiro Neto, ex-Bournemouth

Botafogo anuncia a contratação do goleiro Neto, ex-BournemouthArqueiro, que tem vasta experiência no futebol europeu, assina contrato até fim de junho de 2027 e chega para disputar posição com John
O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (8), a contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que estava no Bournemouth-ING. Assim, o arqueiro chega ao clube carioca para ser mais uma opção no setor e assina contrato até o fim de junho de 2027.
Revelado nas divisões de base do Athletico-PR, o jogador possui muita experiência no futebol europeu. Quando deixou o Brasil, se destacou na Itália, sobretudo com a camisa da Fiorentina e , em seguida, teve uma passagem pela Juventus.
Na sequência da carreira, defendeu as cores de Valencia e Barcelona, antes de desembarcar na Inglaterra. Em solo britânico, atuou pelo Arsenal e pelo Bournemouth, seu último clube antes de atrair o interesse do Glorioso.
