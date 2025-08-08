Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Esquadrão tenta seguir no G4 e recebe o Tricolor, que voltou a vencer no Brasileirão e busca se recuperar na classificação do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno, reserva um novo encontro de tricolores. Afinal, o Bahia recebe o Fluminense, neste sábado (9), às 21h (de Brasília), na Casa de Aposta Arena Fonte Nova. De um lado, os donos da casa tentar seguir no G4, enquanto os visitantes voltaram a vencer depois de quatro derrotas consecutivas. Dessa forma, o Esquadrão de Aço soma, no momento, 29 pontos e ocupa a quarta colocação. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez ,tem 23 pontos, em nono.

Onde assistir O confronto deste sábado (9) terá a transmissão dos canais SporTV e Premiere. Como chega o Bahia Depois de dois empates sem gols, contra o Sport, pelo Brasileirão, e diante do Retrô, pela Copa do Brasil, o Esquadrão de Aço tenta voltar a vencer na temporada. O time carimbou a vaga nas quartas do torneio nacional e agora tenta se manter no G4 do Brasileirão para sonhar com a volta à Libertadores em 2026. A equipe fará a estreia de seu terceiro uniforme, predominantemente vinho, que tem o sol como "símbolo de força e transformação". Assim, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Erick Pulga, Kanu, Fredi Lipert, todos entregues ao Departamento Médico. Além disso, Iago Borduchi é dúvida em virtude de uma virose. Com o apoio da torcida, o comandante tenta apostar na intensidade pelo lado do campo com Ademir e Cauly e nos gols de Willian José mais centralizado.