Bahia x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado, em Sergipe, às 18h, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino
Bahia e Corinthians medem forças neste sábado (09/8), às 18h, no estádio Batistão, em Sergipe, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Timão chega nesta fase após fazer a segunda melhor campanha da competição, com 34 pontos e segue em busca do heptacampeonato. Por outro lado, o Tricolor de Aço terminou a primeira fase em sétimo, com 24 pontos somados e tenta surpreender para ir atrás de um título inédito para sua galeria.

Onde assistir

A partida terá transmissão no SporTV.

Como chega o Bahia

As Mulheres de Aço fizeram história na primeira fase do Brasileirão Feminino, tendo sido a primeira equipe nordestina a avançar para as quartas de final da competição. Assim, terminou na sétima posição com 24 pontos, tendo sete vitórias, três derrotas e cinco derrotas. Sendo assim, o time do Bahia chega embalado pela boa fase e agora tenta dificultar para uma das favoritas ao título. Afinal, conseguir eliminar a atual pentacampeã, pode fazer a equipe ir com moral para a semifinal.

Como chega o Corinthians

Já o Corinthians chega para o confronto como favorito a avançar de fase, devido à grande campanha e também pelo seu forte elenco. Aliás, na primeira fase do Brasileirão Feminino, as Brabas terminaram na segunda posição com 34 pontos, tendo 10 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Além disso, eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil Feminina, outra competição onde o clube é tida como favorita e chega embalada para buscar uma vaga nas semifinais.

BAHIA X CORINTHIANS

Jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino
Data e horário: 09/8/2025, às 18h (horário de Brasília)
Local: Estádio Batistão, Aracaju (SE)
BAHIA: Yanne; Camila Santos, Tchula, Natalie Nalon e Aryane; Vilma, Suelen, Ju Oliveira e Rhaizza; Luana Rodrigues e Giovanna. Técnico: Felipe Freitas.
CORINTHIANS:  Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson.  Técnico: Lucas Piccinato.
Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

