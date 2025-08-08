Atlético-MG anuncia contratação de Reinier, ex-Real Madrid

Meia-atacante chega para um contrato de quatro anos com o Galo; time espanhol mantém 50% de seus direitos

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (8/8) a contratação do meia-atacante Reinier, de 23 anos. O jogador chega sem custos junto ao Real Madrid, que permaneceu com 50% de seus direitos econômicos. Segundo o próprio Galo, o novo camisa 18 assinou contrato até o fim de 2029. Reinier, então, comentou o acerto com o time mineiro.

“Um prazer para mim estar aqui no Galo. Como eu falei com o meu pai, com todo mundo e com o meu staff, eu queria uma casa e eu acho que eu encontrei a casa correta. Não tinha uma casa, e agora eu tenho certeza que o Galo é minha nova casa”, disse ao site oficial do Atlético-MG.

Reinier foi revelado pelo Flamengo, conquistando a Libertadores e o Brasileirão de 2019. Assim, chamou a atenção do Real Madrid, que pagou cerca de R$ 136 milhões em janeiro de 2020 pelo, à época, jovem de 17 anos.

No entanto, ele nunca se firmou nos Merengues, empilhando empréstimos: Borussia Dortmund (ALE), Girone (ESP), Frosinone (ITA) e, por fim, Granada (ESP). Antes, jogara três partidas pelo Castilla, time B do Real Madrid. Na última temporada, anotou um gol e quatro assistências por La Liga B pelo Granada.