Ainda sem John, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o Fortaleza

Ainda sem John, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o FortalezaArqueiro não viajará com o restante do elenco, que enfrenta o Leão do Pici neste sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, pelo Brasileirão
O Botafogo divulgou, nesta sexta-feira (8), a lista de relacionados para o duelo contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. A torcida convivia com a expectativa do retorno de John, que negociou com o West Ham, da Inglaterra, mas a negociação não avançou.
No entanto, o goleiro não viajará com o restante do elenco, que atuará às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, e irá reencontrar o técnico Renato Paiva. O comandante Davide Ancelotti chegou a afirmar que se despediu do arqueiro no início da semana. Contudo, as conversas tiveram uma reviravolta.
Confira a lista dos atletas relacionados para o duelo diante do Fortaleza, neste sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.
