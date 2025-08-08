Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ainda sem John, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o Fortaleza

Ainda sem John, Botafogo divulga lista de relacionados para duelo com o Fortaleza

Arqueiro não viajará com o restante do elenco, que enfrenta o Leão do Pici neste sábado (9), às 20h30, na Arena Castelão, pelo Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo divulgou, nesta sexta-feira (8), a lista de relacionados para o duelo contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. A torcida convivia com a expectativa do retorno de John, que negociou com o West Ham, da Inglaterra, mas a negociação não avançou.

No entanto, o goleiro não viajará com o restante do elenco, que atuará às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, e irá reencontrar o técnico Renato Paiva. O comandante Davide Ancelotti chegou a afirmar que se despediu do arqueiro no início da semana. Contudo, as conversas tiveram uma reviravolta.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar