‘Fizemos um 1º tempo brilhante, mas caímos’, avalia Diniz após classificação do Vasco

Técnico exalta a atuação na vitória por 3 a 1 sobre o CSA na Copa do Brasil, mas critica o 'relaxamento' da equipe na segunda etapa do jogo / Crédito: Jogada 10

O técnico Fernando Diniz fez uma análise de dois pesos após a classificação do Vasco. A equipe venceu o CSA por 3 a 1, nesta quinta-feira (7), em São Januário. O resultado, aliás, garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O treinador, contudo, elogiou muito o primeiro tempo de seus comandados. Em contrapartida, ele criticou a grande queda de rendimento da equipe na etapa final. A análise do comandante, de fato, começou com muitos elogios à equipe. Para ele, o time teve uma atuação de gala nos primeiros 45 minutos de jogo.

"Fizemos um primeiro tempo brilhante", resumiu o treinador do Vasco. "Hoje tivemos mais volum ofensivo em relação ao que vínhamos tendo. Tivemos 28 finalizações, fizemos três gols", completou Diniz na entrevista. A avaliação sobre a segunda etapa da partida, no entanto, foi bem diferente. O técnico não gostou da visível queda de produção de seus comandados. "No segundo tempo caímos mais de produção do que devia. Teve um relaxamento que não deve acontecer. Se a gente joga com o mesmo ímpeto e mesma concentração, provavelmente a gente não teria sofrido o gol", explicou. Diniz avalia atletas do Vasco Diniz também fez algumas análises individuais sobre certos atletas. Ele voltou a elogiar o bom primeiro tempo do jovem atacante Rayan. Contudo, o técnico pontuou que o jogador caiu de rendimento na segunda etapa. O treinador ainda defendeu a atuação do centroavante Vegetti, afirmando que ele ajuda o time mesmo sem marcar gols: