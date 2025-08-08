Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Fizemos um 1º tempo brilhante, mas caímos’, avalia Diniz após classificação do Vasco

Técnico exalta a atuação na vitória por 3 a 1 sobre o CSA na Copa do Brasil, mas critica o 'relaxamento' da equipe na segunda etapa do jogo
O técnico Fernando Diniz fez uma análise de dois pesos após a classificação do Vasco. A equipe venceu o CSA por 3 a 1, nesta quinta-feira (7), em São Januário. O resultado, aliás, garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O treinador, contudo, elogiou muito o primeiro tempo de seus comandados. Em contrapartida, ele criticou a grande queda de rendimento da equipe na etapa final.

A análise do comandante, de fato, começou com muitos elogios à equipe. Para ele, o time teve uma atuação de gala nos primeiros 45 minutos de jogo.

“Fizemos um primeiro tempo brilhante”, resumiu o treinador do Vasco. “Hoje tivemos mais volum ofensivo em relação ao que vínhamos tendo. Tivemos 28 finalizações, fizemos três gols”, completou Diniz na entrevista.

A avaliação sobre a segunda etapa da partida, no entanto, foi bem diferente. O técnico não gostou da visível queda de produção de seus comandados.

“No segundo tempo caímos mais de produção do que devia. Teve um relaxamento que não deve acontecer. Se a gente joga com o mesmo ímpeto e mesma concentração, provavelmente a gente não teria sofrido o gol”, explicou.

Diniz avalia atletas do Vasco

Diniz também fez algumas análises individuais sobre certos atletas. Ele voltou a elogiar o bom primeiro tempo do jovem atacante Rayan. Contudo, o técnico pontuou que o jogador caiu de rendimento na segunda etapa. O treinador ainda defendeu a atuação do centroavante Vegetti, afirmando que ele ajuda o time mesmo sem marcar gols:

“Não atrapalha, ele ajuda o time. Não é só força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não fez gol, mas marcou contra o Mirassol. Não sei quantos gols ele marcou comigo, mas um time que cria muito precisa de um grande artilheiro para finalizar as jogadas. Hoje ele não conseguiu finalizar as jogadas mas é um grande jogador para o time.”

Por fim, a classificação é muito importante para o momento do clube. O Vasco se garante nas quartas da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Agora, a grande meta do time é sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe, enfim, encara o Atlético-MG já no próximo domingo (10), em São Januário.

