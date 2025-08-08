‘Era a única economia da minha vida’, diz Cláudio Adão sobre golpe de advogada

Ex-jogador acusa Joana Prado de sumir com R$ 155 mil; ela já é investigada pela Polícia Federal por saques indevidos de FGTS de outros atletas / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Cláudio Adão, de 70 anos, acusa a advogada Joana Prado de ter aplicado um golpe. O ídolo do futebol carioca, que passou pelos quatro grandes times do Rio, afirma que ela sumiu com todos os seus investimentos. O valor, de R$ 155 mil, era a “única economia” de toda a sua vida, segundo ele. A advogada, que já responde a outros inquéritos, não responde suas mensagens há mais de um ano. A família, portanto, entrou com uma ação na Justiça contra ela. A esposa do jogador, Paula Barreto, contou como tudo começou. A advogada se aproximou do casal e ofereceu um investimento com rendimentos melhores. O casal, então, aplicou todas as suas economias com ela ao longo do tempo.

Quando a gente pediu o dinheiro de volta (…) ela disse: 'Não tô podendo agora, porque confiscaram tudo da minha conta'", explicou Paula. O casal, de fato, precisava do dinheiro para despesas muito urgentes. Eles contavam com o valor para o tratamento de Parkinson de Cláudio Adão. Em sua última mensagem enviada, o ex-jogador fez um apelo dramático. "Esse dinheiro é a única economia que eu consegui fazer em toda a minha vida", escreveu Adão, explicando que a situação agravava sua saúde. Além de todo o prejuízo financeiro, a família do ex-atleta se sente traída. A advogada, segundo eles, tinha entrado para o convívio familiar e social.

“A gente se sente traído. Entrou na nossa família. Era tudo mentira”, disse Paula. A esposa do ex-jogador, inclusive, suspeita de um esquema ainda maior: “A gente acreditou que ela nunca teve dinheiro investido (…) Tipo uma pirâmide.”