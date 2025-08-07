Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wallace Yan pede desculpas ao torcedor do Flamengo

Jovem atacante desperdiçou a última cobrança do Flamengo
O Flamengo foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis, com Wallace Yan, titular de Filipe Luís isolando a última cobrança rubro-negra. Em rede social, o jovem lamentou e pediu desculpas a torcida.

– A vida me ensinou a dar volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha, que a dor não dura para sempre. É só acreditar. Peço desculpas a Nação e farei de tudo pra dar a alegria que vocês merecem! – escreveu no Instagram.

No segundo tempo, Wallace Yan perdeu uma chance clara. Aos 36, Saúl cruzou na área para Samuel Lino, que chutou por baixo. A bola explodiu na zaga e sobrou para o jovem atacante, que cabeceou para fora com Everson já caído.

