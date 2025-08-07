Voz do Esporte: Rosenberg revela plano secreto para Rivellino levantar taça do Brasileirão

Ex-diretor de marketing do Corinthians contou detalhes da ideia, que não se concretizou por pouco / Crédito: Jogada 10

Rivellino quase levantou a taça do Brasileirão em 2011. É isso aí mesmo, você não entendeu errado. Em participação no programa “Voz do Esporte“, o ex-diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg revelou um plano secreto para registrar o tricampeão mundial como jogador profissional. Dessa forma, a ideia era tê-lo à disposição para levantar o troféu de campeão. “Em 2011, entramos embalados. Parecia que seríamos campeões brasileiro. Então tivemos uma ideia no marketing de registrar Rivellino como jogador profissional. Se chegar no final já campeão, no último jogo ele entra no fim do jogo e levanta a taça. Fomos na CBF fazer, mas tinha que ser secreto”, disse Luis Paulo Rosenberg.