Torcida do Vasco esgota ingressos para decisão contra o CSA

Mesmo sem vencer há praticamente dois meses, torcedores dão demonstração de apoio; partida ocorre às 20h (de Brasília) em São Januário

A torcida do Vasco dará mais um exemplo de apoio incondicional ao time. Isso porque estão esgotados os ingressos para o jogo desta quinta-feira (7/8) contra o CSA, em São Januário, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, o Caldeirão irá ferver.

Mesmo com a péssima fase atual, com sete jogos sem saber o que é vencer, os torcedores compraram todos os ingressos de arquibancadas, social e setor VIP. As informações são do canal “A Hora do Vasco”.

É a primeira vez desde o clássico com o Botafogo, no dia 23 de fevereiro, que a torcida esgota os ingressos em São Januário. Tal partida valia pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara e contou com triunfo do Vasco por 1 a 0 – gol de Vegetti.

Desde então, a torcida fez bonitas festas contra Santos, Puerto Cabello (VEN), Sport, Lanús (ARG), Fortaleza e Melgar (PER). No entanto, o clube não conseguiu vender todos os ingressos para os jogos em questão.