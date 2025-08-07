Torcedores do Palmeiras protestam com faixas após derrota no dérbi

Após eliminação do Verdão para o Corinthians, torcida protestou contra o técnico Abel Ferreira e a diretoria do clube

A eliminação do Palmeiras para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (06/8), acirrou os ânimos da torcida. Na madrugada desta quinta-feira (7), faixas de protesto foram penduradas em frente ao Allianz Parque, direcionadas ao técnico Abel Ferreira, à presidente Leila Pereira e à diretoria do clube.

Uma das mensagens ironizava o lema popularizado por Abel: “Cabeça fria, coração quente” virou “Cabeça vazia, fralda cheia, time cagão”.

Outra pedia a saída do treinador, com um direto “Fora, Abel”, enquanto uma terceira apontava críticas à gestão: “Presidente inexistente, diretoria incompetente”.

Os protestos começaram ainda na véspera da partida. Na terça-feira (5), torcedores já haviam comparecido à porta da Academia de Futebol, levando cestas com doces acompanhadas de fotos dos jogadores e de Abel Ferreira, gesto interpretado como ironia à postura do elenco em momentos decisivos.

Durante a derrota por 2 a 0 diante do maior rival, o clima no Allianz Parque foi de forte tensão. Parte da torcida chegou a direcionar ofensas ao técnico, entoando xingamentos como “Abel, vai tomar no c…”, além de críticas à presidente Leila Pereira, ao diretor Anderson Barros e aos próprios atletas.