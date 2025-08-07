Técnico multicampeão com o PSG adere treino diferente durante as férias

Atividade inusitada que o técnico da equipe francesa praticou tem origem no crossfit e visa melhorar a força, resistência e a explosão muscular / Crédito: Jogada 10

Técnico multivitorioso pelo PSG, Luis Enrique aproveita seus últimos momentos de férias antes começo da temporada europeia. O profissional também mostra estar preocupado com a sua saúde. O jornal espanhol “Marca” tornou público, nesta quinta-feira (7), a prática de um treino diferente do treinador. No registro, o comandante do Real Madrid adotou um treino que tem origem no crossfit e se chama Sledgehammer Tire Training. A atividade baseia-se em acertar um pneu com uma espécie de martelo. Os objetivos deste treinamento são melhorar a força, resistência e explosão muscular.

Na próxima temporada, o técnico Luis Enrique terá a difícil missão de pelo menos igualar a tríplice coroa com o PSG. Isso porque, na anterior, ele conquistou o Campeonato Francês, a Supercopa e a Copa da França, além da Liga dos Campeões. Assim, o desempenho de destaque lhe rendeu a indicação para levar o troféu Cruyff, concedido ao melhor treinador da temporada na premiação da Bola de Ouro. Técnico do PSG na mira da Fifa O comandante, aliás, tornou-se alvo da Fifa depois da derrota do Paris Saint-Germain para o Chelsea, na decisão do Mundial de Clubes. Afinal, Luis Enrique envolveu-se em uma confusão com o atacante brasileiro João Pedro durante a comemoração do título da equipe inglesa.