Tchê Tchê minimiza fim de jejum de vitórias do Vasco: ‘Não foi alívio, foi trabalho’

Autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o CSA, meia exalta o trabalho do elenco e o 'compromisso' com uma boa atuação em São Januário / Crédito: Jogada 10

O Vasco voltou a vencer após um longo e incômodo jejum de sete jogos. A equipe venceu o CSA por 3 a 1, em São Januário, nesta quinta-feira (7). O meia Tchê Tchê, autor de um dos gols, analisou o importante resultado. Para ele, contudo, a palavra para descrever o momento não é “alívio”. O jogador, enfim, preferiu exaltar o trabalho contínuo e o compromisso do grupo. A vitória, de fato, encerrou uma fase muito ruim do time cruzmaltino. O Vasco não vencia uma partida há sete jogos, desde a volta do Mundial de Clubes. Contra o CSA, a equipe resolveu o jogo ainda no primeiro tempo. Os gols foram marcados por Rayan, Philippe Coutinho e pelo próprio Tchê Tchê, com tranquilidade.

Questionado se o resultado trazia um sentimento de alívio, o meia refletiu. Ele acredita que a vitória é apenas o fruto do que o time vinha plantando. "Não sei se é alívio a palavra. A gente vinha trabalhando muito, mas o resultado não vinha acontecendo", disse o jogador, valorizando a persistência do elenco. O atleta, inclusive, revelou um pacto do grupo para esta partida. A equipe, segundo ele, queria dar uma resposta contundente para a sua torcida. O objetivo era ir além da simples vitória, buscando uma grande atuação. "Hoje a gente se comprometeu não só a ganhar, mas em fazer uma boa atuação em nível de gols", completou o autor do terceiro gol.