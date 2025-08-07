Sem sustos, Fluminense vence Brasil Farroupilha e avança na Copa do Brasil feminina

Em sua estreia, Tricolor encaminha vaga às oitavas já no primeiro tempo, ao abrir 3 a 0 - placar final -, em Moça Bonita

Jogando em Moça Bonita, o Fluminense não tomou conhecimento do Brasil de Farroupilha (RS), em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil feminina. Com gols de Keké, Raquel e Gislaine, o Tricolor fez 3 a 0 e eliminou o time gaúcho, garantindo vaga nas oitavas de final logo na estreia do técnico Saulo Silva.

A partida representava, aliás, a estreia também do próprio Fluminense no certame. Afinal, os times que disputam a Série A do Brasileirão feminino entram direto na terceira fase. Já o time farroupilha está desde o início: antes de cair para o Fluminense, vencera o Toledo (3 a 1) e Itacoatiara (2 a 1) nas fases iniciais.

Fluminense faz 3 a 0 sem sustos

Dessa forma, o Fluminense não demorou a abrir o placar. Após sequências de cruzamento, a bola ficou com Keké, que, de primeira, mandou para o fundo do barbante, logo aos 8′. Depois, aos 38′, após boa jogada trabalhada, Raquel se antecipou às zagueiras adversárias para complementar cruzamento da direita: 2 a 0.