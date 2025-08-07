Seleção Sub-15 é convocada para treinos na Granja Comary

Seleção Sub-15 é convocada para treinos na Granja ComaryCBF chama 27 jogadores para preparação visando a Liga Evolução; goleiro Bruno Samudio e filho de Fagner estão na lista
A CBF divulgou nesta quinta-feira (7) a lista de convocados da Seleção Brasileira Sub-15 para um novo período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. Ao todo, 27 jogadores foram chamados pelo técnico Guilherme Dalla Déa, entre eles o goleiro Bruno Samudio, do Botafogo.
A apresentação está marcada para o próximo domingo (10), e os treinamentos vão até o dia 20. A preparação faz parte da preparação para a Liga Evolução, torneio sul-americano da categoria.
Um dos nomes que mais chamam atenção é o do meio-campista Henrique, do Cruzeiro, filho do lateral-direito Fagner. No mês passado, a base do Brasil foi campeã da Copa 2 de Julho, um dos torneios mais importantes do Sub-15 no país.
Confira a lista completa dos convocados para Seleção Sub-15:
Goleiros
– Audo (Palmeiras)
– Bruno (Botafogo)
– Miguel Roberto (Ferroviária)
Laterais-direitos
– Kaic (Botafogo)
– Myguel (Red Bull Bragantino)
Laterais-esquerdos
– Alexsander (Grêmio)
– Enzo Estevão (Atlético-MG)
Zagueiros
– Geovane (Vitória)
– Guilherme Gonçalves (Athletico-PR)
– Leonidas (Bahia)
– Ruan Pablo (Palmeiras)
– Yuri (Vasco da Gama)
Meio-campistas
– Cauã (Botafogo)
– Daniel (Bahia)
– Henrique (Cruzeiro)
– José Henrique (Athletico-PR)
– Leo Rodrigues (Corinthians)
– Luiz Guilherme (Vitória)
– Pedro Henrique (Palmeiras)
– Thauan (Flamengo)
– Vitinho (Fluminense)
Atacantes
– Alan Santos (Vasco da Gama)
– Caio (Palmeiras)
– Emanuel (Athletico-PR)
– Gabriel Balisa (Atlético-MG)
– Jean Carlos (Fluminense)
– Rodrigo Jr. (Vasco da Gama)
