São Paulo tem prejuízo financeiro com eliminação na Copa do Brasil

Tricolor previa chegar às quartas de final da competição, mas foi eliminado pelo Athletico Paranaense uma fase antes
A queda do São Paulo diante do Athletico Paranaense, nas oitavas de final da Copa do Brasil, além de frustrar a torcida, representou um duro golpe financeiro ao clube. Isso porque o orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo previa a classificação às quartas de final da competição como uma das metas esportivas da temporada.

Com a eliminação precoce, o Tricolor deixou de embolsar R$ 4,7 milhões em premiação. Este é o valor que receberia caso avançasse de fase, além da receita estimada com bilheteria de um dos jogos no Morumbis.

A frustração no torneio nacional soma-se ao desempenho abaixo do esperado no Campeonato Paulista. O planejamento financeiro do clube previa que a equipe alcançaria a final do estadual, mas a eliminação para o Palmeiras, nas semifinais, também representou prejuízo.

Na ocasião, o São Paulo ficou com apenas R$ 1,65 milhão, referente à premiação da semifinal, bem abaixo dos R$ 5 milhões destinados ao campeão. A estimativa do clube é de que a eliminação no Paulistão tenha causado um impacto de quase R$ 10 milhões entre premiação e bilheteria projetada.

Vendas para amenizar crise financeira

Diante desse cenário, a diretoria tricolor vê como inevitável a necessidade de vender jogadores na atual janela de transferências. O clube já vinha considerando negociações por conta da crise financeira, mas a eliminação na Copa do Brasil deve acelerar esse processo.

Neste ano, o São Paulo já negociou os meias Michel Araújo e Matheus Alves, o atacante Wellington Rato e o lateral-direito Angelo. Além deles, Galoppo e Rodrigo Nestor estão emprestados a River Plate e Bahia, respectivamente, com cláusulas de compra vinculadas a metas, o que pode gerar mais receita ao clube. Erick (no Vitória) e Moreira (no Porto) também têm futuro indefinido ao fim de seus empréstimos.

Por ora, não há nenhuma venda encaminhada, mas a cúpula são-paulina não descarta negociar qualquer jogador em caso de proposta vantajosa. A busca por um lateral-direito no mercado também segue como prioridade.

O orçamento para 2025 prevê um superávit de R$ 44,8 milhões ao fim do ano. No entanto, o primeiro semestre já foi fechado com um déficit de R$ 31,8 milhões. Ainda assim, abaixo da estimativa negativa de R$ 45,8 milhões para o período.

Tags

São Paulo

