São Paulo negocia empréstimo de Jandrei ao Juventude

Tricolor tem negociações avançadas com o clube de Caxias do Sul para ceder o goleiro até o final desta temporada
O São Paulo negocia com o Juventude a saída do goleiro Jandrei, por empréstimo, até o fim desta temporada. Reserva de Rafael, o jogador entrou na mira do clube de Caxias do Sul nos últimos dias, e as conversas entre as diretorias foram iniciadas. A negociação inclui a possibilidade de compra ao fim do vínculo.

Com contrato válido até o final de 2026, Jandrei vem sendo pouco aproveitado em 2025. Ele atuou apenas cinco vezes, sendo três pelo Paulistão e duas pela Copa do Brasil.

O goleiro foi o escolhido por Hernán Crespo para atuar nas duas partidas das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. No jogo de volta, em Curitiba, Jandrei entrou logo no primeiro tempo após a expulsão de Rafael e teve papel central na eliminação são-paulina.

Com a vitória paranaense por 1 a 0 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. O São Paulo desperdiçou suas três cobranças, enquanto Jandrei defendeu nenhuma e ainda errou a sua própria batida, que selou a quedaTricolor na Ligga Arena.

Contratado em 2022, Jandrei começou sua trajetória como titular do São Paulo e disputou 43 partidas na temporada de estreia. Desde então, perdeu espaço e soma apenas 27 jogos em três anos seguintes.

A diretoria do São Paulo vê com bons olhos a possibilidade de liberar o jogador, especialmente diante do alto custo para um reserva. Por outro lado, o Juventude aposta na experiência do atleta para reforçar a posição na reta final do Campeonato Brasileiro.

