São Paulo negocia empréstimo de Henrique Carmo ao PSV

Atacante não vem tendo muito espaço com Crespo e soma apenas três jogos na temporada com a camisa do Tricolor
O PSV, da Holanda, demonstrou interesse na contratação de Henrique Carmo, atacante de 18 anos revelado pelas categorias de base do São Paulo. A proposta envolve um empréstimo com valor de compra fixado, mas, até o momento, as cifras discutidas ainda estão abaixo do que o clube brasileiro considera aceitável.

As conversas entre as partes estão em andamento. O São Paulo detém 90% dos direitos econômicos do jogador e renovou o contrato do atleta até dezembro de 2028 no início desta temporada. A diretoria vê Henrique como um ativo promissor, mas está aberta a negociações. Principalmente diante da necessidade de fazer caixa após a eliminação precoce na Copa do Brasil, que causou impacto nas finanças.

Na temporada atual, Henrique Carmo soma apenas três partidas pelo time principal e oito participações no sub-20, o que indica que o jovem ainda busca espaço no elenco comandado por Hernán Crespo.

PSV já procurou o São Paulo para sondar Henrique Carmo

Apesar disso, o atacante já vinha sendo observado por clubes do exterior. O próprio PSV havia sondado a situação do jogador no fim de 2023, quando o São Paulo ainda negociava sua renovação contratual. Na ocasião, o Tricolor considerava razoável um acordo na casa dos 8 milhões de euros (cerca de R$ 51,3 milhões) por 70% dos direitos. Além disso, o clube gostaria de manter os outros 20% como aposta para uma futura revenda.

Em junho do ano passado, o clube também recusou uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sinalizando que havia expectativa de valorização do atleta após seu desempenho pelo sub-17, onde foi um dos destaques da temporada.

Com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, o São Paulo deixou de arrecadar R$ 4,7 milhões, o que aumentou a pressão interna por negociações nesta janela de transferências. A venda de jovens formados em Cotia segue sendo uma das principais estratégias do clube para equilibrar as contas.

