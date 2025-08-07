São Paulo encaminha venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar por R$ 50 milhões

O clube ucraniano, de fato, formalizou o seu interesse nos últimos dias. O São Paulo, então, recebeu a oferta e já fez uma contraproposta. As conversas, segundo apurado, estão bastante avançadas para um desfecho positivo. O próprio atacante, inclusive, vê com bons olhos a possibilidade de uma transferência para a Europa.

O São Paulo está muito perto de negociar um de seus jovens talentos. O clube encaminhou a venda do atacante Lucas Ferreira, de apenas 19 anos. O destino do jogador, aliás, deve ser o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A proposta dos europeus é de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50,5 milhões). A necessidade financeira do clube, enfim, impulsiona o negócio a ser fechado.

A venda de um atleta, neste momento, se tornou uma necessidade para o Tricolor. O clube passa por uma crise financeira e precisa urgentemente fazer caixa. A eliminação recente na Copa do Brasil, contudo, agravou ainda mais este cenário. O time, por exemplo, deixou de arrecadar ao menos R$ 4,7 milhões em prêmios com a queda.

Lucas Ferreira viveu um ano de verdadeiros altos e baixos no time. Ele foi um dos campeões da Copa São Paulo de Juniores em janeiro. Em seguida, o técnico Luis Zubeldía o promoveu e deu chances no time profissional. Com o novo treinador, Hernán Crespo, no entanto, ele perdeu muito espaço e jogou apenas uma partida.

A transferência, em resumo, parece ser um bom caminho para todos os envolvidos. O São Paulo consegue um alívio financeiro muito necessário para suas contas. Já Lucas Ferreira, por sua vez, terá a chance de iniciar sua carreira no futebol europeu. O acerto definitivo entre os clubes, portanto, deve acontecer já nos próximos dias.