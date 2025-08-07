Ronaldo admite falha em eliminação do Internacional, mas frisa: ‘Não me abaterá’

Meio-campista entra em campo ainda no primeiro tempo para substituir Richard no Colorado e erra no gol do Fluminense

Afinal, Ronaldo cometeu a falha que originou o gol do Fluminense no início da segunda etapa. O volante tentava passe para Vitão, mas demonstrou dificuldade com a bola e o lance originou o gol de Canobbio.

O empate do Inter com o Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil, simbolizou a queda dos gaúchos no torneio. O resultado foi decepcionante principalmente para o meio-campista Ronaldo. O jogador até começou como reserva, mas teve a chance de entrar em campo aos 17 minutos do primeiro tempo. Richard teve um choque de cabeça e precisou de substituição. Contudo, o camisa 16 não conseguiu aproveitar a oportunidade.

O camisa 16 do Internacional não fugiu em dar entrevista, confessou que errou na jogada e garantiu que não faltará dedicação. No caso, tanto pelo momento individual como coletivo da equipe.

“Pedir desculpas para a torcida, não conseguimos classificar. A gente estava bem no jogo e acabou acontecendo o lance, assumo total responsabilidade. Já passei por momentos muito difíceis na carreira e na vida. Não será isso que vai me abalar. Pedir desculpas e trabalhar. É a única saída”, relatou o meio-campista.

“Foi um lance rápido, o passe saiu um pouquinho do meu alcance, perdi o timing. Depois tentei chutar. A bola rola e não tem como você ficar pensando. Joga e esquece, mas quando sai é complicado. Você sabe do erro, mas faz parte. Jamais quis errar, mas aconteceu e darei a volta por cima. Vou trabalhar e dar o meu máximo. Temos mais competições e seguiremos”, complementou.

Com a urgência do Colorado em tentar reverter a desvantagem, Ronaldo foi escolhido pelo técnico Roger Machado para dar lugar ao atacante Ricardo Mathias aos 12 minutos do segundo tempo. Com isso, o volante precisará convencer o comandante que merece novas chances e, caso isso ocorra, ganhar a aprovação da torcida.