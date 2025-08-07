Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reviravolta! John não chega a acordo com ingleses e decide ficar no Botafogo

Estafe afirma que goleiro pensa em Seleção Brasileira e mais títulos pelo Glorioso. Ideia, na semana passada, porém, era bem diferente
Giro de 360 graus e reviravolta em uma das novelas recentes do Botafogo. Afinal, o goleiro John, que estava com os dois pés no West Ham, mudou de ideia e decidiu, nesta quinta-feira (7), não sair mais do Mais Tradicional. O próprio estafe do camisa 12 confirmou esta alteração de planos do jogador campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.

“O goleiro decidiu ficar, e a decisão estava nas mãos dele. O objetivo é chegar à Seleção Brasileira e conquistar mais títulos”, decretou um membro do estafe de John, ao site “ge”.

Na semana passada, aliás, John manifestou o desejo de seguir para a Inglaterra e reforçar os Hammers. Mesmo em negociação com o clube da Premier League, ele foi a campo contra o Cruzeiro e falhou feio em um dos gols do adversário na derrota por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Na última quarta (6), o técnico Davide Ancelotti resolveu, então, tirá-lo dos relacionados que visitaram o Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

John tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028. Apesar da permanência do titular, o Botafogo não desistirá do goleiro Neto, cuja contratação está bem encaminhada. Para a posição, o Alvinegro conta também com Linck, Loor e Raul.

