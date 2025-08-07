Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renato reconhece falta de inspiração e revela pedido por zagueiro

Tricolor empatou com o Internacional e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil
Sobrou transpiração, faltou inspiração. Mesmo sem uma atuação brilhante, o Fluminense conseguiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, o Tricolor jogou com o regulamento, empatou por 1 a 1 e garantiu a vaga na próxima fase. Dessa forma, o técnico Renato Gaúcho elogiou a dedicação do time.

“Tecnicamente, não foi um grande jogo. Muitos passes errados de ambas as equipes. Mas tenho que destacar a entrega do meu time. Essa atitude que eles tiveram foi bonita de ver. Sempre falo para eles que tem dia que o jogador não vai estar bem, mas tem que ter entrega o tempo todo. Usei o regulamento debaixo do braço só na parte final do jogo. O objetivo era a classificação”, disse.

O jogo foi truncado. No primeiro tempo, nenhuma finalização na direção do gol. Contudo, a emoção ficou para a etapa final. Canobbio abriu o placar no primeiro minuto, enquanto o Internacional empatou aos 19, de pênalti — Fábio chegou a defender a primeira tentativa de Alan Patrick, mas a cobrança voltou e ele aproveitou a segunda tentativa. No fim, o Tricolor resistiu e defendeu a vantagem.

Renato pede reforços

O Fluminense tem sofrido com problemas físicos na defesa. Nos últimos três jogos, por exemplo, Guga jogou improvisado na lateral esquerda devido as ausências de Renê e Fuentes, lesionados. Mas a dor de cabeça mesmo está na zaga. Sem Thiago Silva e Ignácio por pelo menos três semanas, o treinador precisou colocar Manoel de titular e Thiago Santos durante o segundo tempo. Assim, ele admitiu que pediu reforços.

“Nós temos três bons atacantes, isso não é uma prioridade nossa. Temos dois jogadores (Lucho Acosta e Santiago Moreno) que o presidente pode anunciar a qualquer momento. Eu troco bastante ideia com o presidente. Falei que nós temos necessidade de um zagueiro, justamente pelas lesões. O Thiago Silva e o Ignácio, no mínimo, mais umas três semanas. Então eu pedi pra ele trazer mais um zagueiro”, afirmou.

Com a vitória, o Fluminense embolsou mais R$ 4,7 milhões pela classificação às quartas de final. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão.

