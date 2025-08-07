Palmeiras negocia venda de Vanderlan para o grupo Red Bull

Clube detém 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 20% pertencem à Jacuipense (BA)

O Palmeiras está em fase avançada de negociações para concretizar a venda do lateral-esquerdo Vanderlan ao grupo Red Bull. As tratativas evoluíram nesta quinta-feira (7), e a tendência é de que o negócio esteja sendo concluído nos próximos dias.

Embora a negociação seja conduzida diretamente com a empresa austríaca que comanda diversos clubes no futebol mundial, o destino imediato de Vanderlan deve ser o Red Bull Bragantino. A ideia é que o jogador permaneça em solo brasileiro até o fim da temporada antes de seguir para a Europa. O grupo Red Bull controla equipes como o RB Leipzig (Alemanha), RB Salzburg e Liefering (Áustria).

Os valores da operação ainda são um mistério. O Palmeiras detém 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 20% pertencem à Jacuipense (BA), clube formador do lateral.

Revelado nas categorias de base do Verdão, Vanderlan soma 108 partidas com a camisa palmeirense e um gol marcado. Formado no clube desde o sub-15, o camisa 6 é o reserva imediato de Joaquín Piquerez, que renovou recentemente seu contrato até 2030.

Em 2025, o jovem lateral disputou 22 partidas, mas atuou apenas três vezes no Campeonato Brasileiro. A pouca minutagem facilita uma transferência ainda neste segundo semestre, especialmente para ganhar ritmo e vitrine antes de uma eventual mudança para o futebol europeu.