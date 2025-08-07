Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras busca solução para evitar primeiro ano sem títulos na era Abel

Último título do Verdão foi o Campeonato Paulista de 2024. Treinador vive momento de maior pressão desde que chegou ao clube em 2020
Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras se despediu da Copa do Brasil ainda nas oitavas de final. A queda desta vez, diante do maior rival e com derrota nas duas partidas do confronto, ampliou a pressão sobre o elenco, a diretoria e o técnico Abel Ferreira, que atravessa seu maior período sem títulos desde que chegou ao clube.

Na última quarta-feira (06/8), o Verdão foi superado por 2 a 0 pelo Corinthians, no Allianz Parque, completando o revés no Dérbi após a derrota por 1 a 0 na ida. Eliminado em casa e diante da torcida, o Palmeiras foi alvo de vaias, protestos e faixas ofensivas. Abel Ferreira, Leila Pereira, Anderson Barros e os jogadores foram duramente criticados.

Aliás, a situação contrasta com a eliminação para o Flamengo no ano passado, quando, apesar da desclassificação, o desempenho diante dos cariocas havia sido aplaudido. Desta vez, o ambiente é de forte insatisfação, a poucos dias do início do mata-mata da Conmebol Libertadores.

“Temos uma Libertadores que temos condições de caminhar muito bem. Não podemos acreditar que está tudo errado. Existe, sim, uma falta de sintonia nesse processo e nós vamos nos encontrar” afirmou o diretor de futebol Anderson Barros, em tentativa de amenizar o clima.

Abel vive ‘seca’ de conquistas no Palmeiras

Desde que assumiu o comando em 2020, Abel Ferreira nunca passou tanto tempo sem conquistar títulos. A última taça foi o Campeonato Paulista de 2024. De lá para cá, o Palmeiras foi vice-campeão estadual (também diante do Corinthians), eliminado nas quartas do Mundial de Clubes e, agora, nas oitavas da Copa do Brasil.

Em 2025, o clube investiu aproximadamente R$ 550 milhões em contratações e iniciou uma profunda reformulação no elenco, apostando em juventude e novas peças. A resposta em campo, no entanto, vem sendo aquém do esperado, e o risco de terminar a temporada sem títulos é real . Algo inédito na gestão de Abel. Mesmo assim, o técnico mantém o discurso de resiliência.

“Eu disse aos jogadores: a fogueira está aí a arder. Acredito que muita gente queira continuar a colocar lenha, mas vamos continuar fazendo o que sempre fizemos. É uma equipe jovem, mas com maturidade também. Nosso intuito é tirar esse potencial”,  disse o treinador após o clássico.

Assim, o Palmeiras agora tenta reagir rapidamente. No domingo, recebe o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Contudo, na próxima quinta-feira (14/8), inicia sua caminhada nas oitavas de final da Libertadores, enfrentando o Universitario, no Peru.

