Palmeiras busca solução para evitar primeiro ano sem títulos na era Abel

Último título do Verdão foi o Campeonato Paulista de 2024. Treinador vive momento de maior pressão desde que chegou ao clube em 2020

Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras se despediu da Copa do Brasil ainda nas oitavas de final. A queda desta vez, diante do maior rival e com derrota nas duas partidas do confronto, ampliou a pressão sobre o elenco, a diretoria e o técnico Abel Ferreira, que atravessa seu maior período sem títulos desde que chegou ao clube.

Na última quarta-feira (06/8), o Verdão foi superado por 2 a 0 pelo Corinthians, no Allianz Parque, completando o revés no Dérbi após a derrota por 1 a 0 na ida. Eliminado em casa e diante da torcida, o Palmeiras foi alvo de vaias, protestos e faixas ofensivas. Abel Ferreira, Leila Pereira, Anderson Barros e os jogadores foram duramente criticados.

Aliás, a situação contrasta com a eliminação para o Flamengo no ano passado, quando, apesar da desclassificação, o desempenho diante dos cariocas havia sido aplaudido. Desta vez, o ambiente é de forte insatisfação, a poucos dias do início do mata-mata da Conmebol Libertadores.

“Temos uma Libertadores que temos condições de caminhar muito bem. Não podemos acreditar que está tudo errado. Existe, sim, uma falta de sintonia nesse processo e nós vamos nos encontrar” afirmou o diretor de futebol Anderson Barros, em tentativa de amenizar o clima.

Abel vive ‘seca’ de conquistas no Palmeiras

Desde que assumiu o comando em 2020, Abel Ferreira nunca passou tanto tempo sem conquistar títulos. A última taça foi o Campeonato Paulista de 2024. De lá para cá, o Palmeiras foi vice-campeão estadual (também diante do Corinthians), eliminado nas quartas do Mundial de Clubes e, agora, nas oitavas da Copa do Brasil.