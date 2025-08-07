Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo diretor do Manchester United cita brasileiro como novo modelo de reforços

Profissional era fiel escudeiro de Lewis Hamilton, mas deixou a Mercedes e assumiu cargo nos Diabos Vermelhos
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

O sócio mais recente da administração do Manchester United, Jim Ratcliffe, decidiu promover uma mudança na forma de contratar jogadores pelo clube. Assim, o dono decidiu inovar e apostar na análise do potencial de candidatos a reforços e seus desempenhos em campo. Deste modo, ele investiu em Michael Sansoni, velho conhecido da Fórmula 1, que assumiu o cargo de diretor de dados.

O profissional atuava como engenheiro da Mercedes e fiel escudeiro de Lewis Hamilton, mas decidiu aceitar um novo desafio nos Diabos Vermelhos. Com isso, a nova metologia de trabalho no clube inglês passou a ser estudar potenciais contratações com base exatamente em dados e inteligência artificial.

Inclusive, Michael considera que a reformulação surtiu rápido efeito, pois citou a contratação do brasileiro Matheus Cunha como um exemplo do novo modelo ideal de reforços. Portanto, através de seu perfil no LinkedIn, o antigo engenheiro frisou o rápido resultado positivo com a mudança de abordagem no Manchester United.

“Nos últimos meses, já fizemos progressos significativos. Com novas metodologias começando a tomar forma e duas contratações fantásticas, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, já refletindo parte desse trabalho inicial”, destacou Michael.

Manchester United passar por reformulação no elenco

O jogador brasileiro chegou aos Diabos Vermelhos em junho e Mbeumo no mês seguinte. Na publicação, Sansoni também comemorou o início promissor no novo emprego.

“Herdei uma equipe brilhante: inteligente, comprometida e com sede de fazer a diferença, e juntos estamos construindo uma função de dados e IA de classe mundial para impulsionar a tomada de decisões no futebol e no clube como um todo. O desafio é grande, mas a oportunidade também”, ressaltou o ex-engenheiro.

De acordo com o jornal “AS”, Jim Ratcliffe, que também é acionista da Mercedes, pretende “levar para o futebol os métodos que transformaram a escuderia alemã em uma máquina de precisão”. Por sinal, a intenção do homem mais rico da Inglaterra é “modernizar fundamentalmente o sistema de análise de dados do clube”, segundo o veículo.

O plano é realizar a aplicação de procedimentos com alta taxa de acertos e avaliações com o uso de dados históricos e técnicas estatísticas. Com isso, o intuito passa a ser monitorar o rendimento dos jogadores e projetar futuras definições.

