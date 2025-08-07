Novo diretor do Manchester United cita brasileiro como novo modelo de reforços

Profissional era fiel escudeiro de Lewis Hamilton, mas deixou a Mercedes e assumiu cargo nos Diabos Vermelhos / Crédito: Jogada 10

O sócio mais recente da administração do Manchester United, Jim Ratcliffe, decidiu promover uma mudança na forma de contratar jogadores pelo clube. Assim, o dono decidiu inovar e apostar na análise do potencial de candidatos a reforços e seus desempenhos em campo. Deste modo, ele investiu em Michael Sansoni, velho conhecido da Fórmula 1, que assumiu o cargo de diretor de dados. O profissional atuava como engenheiro da Mercedes e fiel escudeiro de Lewis Hamilton, mas decidiu aceitar um novo desafio nos Diabos Vermelhos. Com isso, a nova metologia de trabalho no clube inglês passou a ser estudar potenciais contratações com base exatamente em dados e inteligência artificial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inclusive, Michael considera que a reformulação surtiu rápido efeito, pois citou a contratação do brasileiro Matheus Cunha como um exemplo do novo modelo ideal de reforços. Portanto, através de seu perfil no LinkedIn, o antigo engenheiro frisou o rápido resultado positivo com a mudança de abordagem no Manchester United. “Nos últimos meses, já fizemos progressos significativos. Com novas metodologias começando a tomar forma e duas contratações fantásticas, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, já refletindo parte desse trabalho inicial”, destacou Michael. Manchester United passar por reformulação no elenco O jogador brasileiro chegou aos Diabos Vermelhos em junho e Mbeumo no mês seguinte. Na publicação, Sansoni também comemorou o início promissor no novo emprego.

“Herdei uma equipe brilhante: inteligente, comprometida e com sede de fazer a diferença, e juntos estamos construindo uma função de dados e IA de classe mundial para impulsionar a tomada de decisões no futebol e no clube como um todo. O desafio é grande, mas a oportunidade também”, ressaltou o ex-engenheiro. De acordo com o jornal “AS”, Jim Ratcliffe, que também é acionista da Mercedes, pretende “levar para o futebol os métodos que transformaram a escuderia alemã em uma máquina de precisão”. Por sinal, a intenção do homem mais rico da Inglaterra é “modernizar fundamentalmente o sistema de análise de dados do clube”, segundo o veículo. O plano é realizar a aplicação de procedimentos com alta taxa de acertos e avaliações com o uso de dados históricos e técnicas estatísticas. Com isso, o intuito passa a ser monitorar o rendimento dos jogadores e projetar futuras definições.