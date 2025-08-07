Neymar faz golaço em treino do Santos e divulga o vídeo da jogada

Craque dribla três companheiros em espaço curto e toca na saída do goleiro durante a atividade desta quinta-feira no CT Rei Pelé

O atacante Neymar foi o grande destaque do treino do Santos. Na manhã desta quinta-feira (7), o craque marcou um golaço no CT Rei Pelé. Ele, inclusive, publicou o vídeo da jogada em suas próprias redes sociais. O lance aconteceu durante a preparação da equipe para o jogo do fim de semana. O adversário do Peixe, aliás, será a equipe do Cruzeiro.

O lance, de fato, foi de grande habilidade e plástica do camisa 10. Na jogada, Neymar iniciou trocando passes com o meia argentino Rollheiser. Ele, então, recebeu a bola na entrada da área e partiu para cima da marcação. Com dribles curtos, o craque deixou três companheiros para trás e tocou na saída do goleiro.