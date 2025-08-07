Neto condena atitude de Felipe Melo antes de Palmeiras x Corinthians

Apresentador considera que comportamento do ex-jogador do Alviverde foi um incentivo para os diversos episódios de violência no clássico / Crédito: Jogada 10

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians ganhou um novo capítulo com a disputa entre as equipes por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão tem histórico mais favorável nos clássicos nessa temporada e, na última quarta-feira (6), confirmou a classificação no torneio mata-mata nacional. Isso porque venceu também o segundo duelo, dessa vez no Allianz Parque, estádio do Alviverde. Contudo, um discurso de Felipe Melo antes do embate não agradou ao também ex-jogador Neto. Assim, o apresentador do programa “Os Donos da Bola” condenou o comportamento de Felipe Melo. O ex-jogador do Corinthians considera que a atitude do antigo volante influenciou a animosidade no duelo. No caso, que tornasse o clima mais hostil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inclusive, o confronto foi marcado por vários episódios de desentendimentos. Até mesmo com a expulsão de Aníbal Moreno na parte inicial do jogo. “Vi o Felipe Melo lá. Que por sinal, nunca falei que o Palmeiras é ele. Nunca faltei respeito com o clube. Eu tiro sarro, vou para dentro e sou sarcástico. Esse cara, que agora está na Globo, foi lá recebeu um microfone, arregaçou o Corinthians, deixou os jogadores nervosos e pilhou todo mundo. Aí o Aníbal vai lá e dá uma cabeçada no José Martínez. Por quê vocês acham que isso aconteceu? Time pilhado”, argumentou Neto. Tentativa de incentivo de Felipe Melo ao Palmeiras O ex-volante recebeu um convite da diretoria do Palmeiras com a intenção de motivar os jogadores do Palmeiras a ter êxito em reverter a desvantagem no clássico. Com isso, no momento em que esteve na beira do gramado, Felipe Melo pediu que os atletas apresentassem determinação.