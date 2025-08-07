Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Memphis Depay, do Corinthians faz vídeo com um porco zoando o Palmeiras

Holândes do Corinthians não perdeu tempo para tirar onda em cima do Palmeiras
O holandês Memphis Depay compartilhou um vídeo nas redes sociais de um porco preso em uma caixa. A brincadeira aconteceu um dia após a eliminação do Palmeiras para o Corinthians, por 2 a 0, na Copa do Brasil,  pelas oitavas de final. ⁣

“Nem chegou o Dia dos Pais e o já passou na ShopTimão pra garantir o seu presente. Tá certo ele… afinal, pai é quem manda, né? Corra antes que o estoque acabe (ou que ele volte pra pedir benção)”, zoou um torcedor da Fiel no X, antigo Twitter.

Temos uma nova baldeação na Linha-3 Vermelha do Metrô, Fiel. O acesso está LIBERADO para as quartas de final da Copa do Brasil”, escreveu outro corintiano.

