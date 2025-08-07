Memphis Depay, do Corinthians faz vídeo com um porco zoando o Palmeiras

Memphis Depay, do Corinthians faz vídeo com um porco zoando o PalmeirasHolândes do Corinthians não perdeu tempo para tirar onda em cima do Palmeiras
O holandês Memphis Depay compartilhou um vídeo nas redes sociais de um porco preso em uma caixa. A brincadeira aconteceu um dia após a eliminação do Palmeiras para o Corinthians, por 2 a 0, na Copa do Brasil, pelas oitavas de final.
“Nem chegou o Dia dos Pais e o já passou na ShopTimão pra garantir o seu presente. Tá certo ele… afinal, pai é quem manda, né? Corra antes que o estoque acabe (ou que ele volte pra pedir benção)”, zoou um torcedor da Fiel no X, antigo Twitter.
“Temos uma nova baldeação na Linha-3 Vermelha do Metrô, Fiel. O acesso está LIBERADO para as quartas de final da Copa do Brasil”, escreveu outro corintiano.
