Manchester United acerta contratação de Sesko, do RB Leipzig

Manchester United acerta contratação de Sesko, do RB LeipzigClube inglês pagará 76,5 milhões de euros (R$ 486 milhões) fixos, além de 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões) em bônus pelo atleta
O Manchester United acertou a contratação do atacante Benjamin Sesko, do RB Leipzig. Assim, de acordo com o portal The Athletic, do New York Times, o clube inglês venceu a concorrência do Newcastle e carimbou a chegada do atleta, de 22 anos, que assinará contrato até junho de 2030.
Ainda segundo a publicação, o clube pagará 76,5 milhões de euros (R$ 486 milhões) fixos, além de 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões) em bônus variáveis.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Na disputa pela contratação, o Newcastle queria pagar 75 milhões de euros, com mais cinco milhões de euros em variáveis. Afinal, estão próximos de perder seu atacante, Isak, para o Liverpool. No entanto, o United levou a melhor e ficou com Sesko.
Os Reds fizeram uma proposta de 120 milhões de libras (R$ 885 milhões de reais) e seguem confiantes que irão concretizar a contratação do sueco.
Antes disso, os Red Devils haviam acertado três contratações. Matheus Cunha, que deixou o Wolverhampton por 74,2 milhões de euros, Mbeumo, ex-Brentford, por 75 milhões de euros, e Diego León, contratado junto ao Cerro Porteño por 4 milhões de euros.