Manchester United acerta contratação de Sesko, do RB Leipzig

O Manchester United acertou a contratação do atacante Benjamin Sesko, do RB Leipzig. Assim, de acordo com o portal The Athletic, do New York Times, o clube inglês venceu a concorrência do Newcastle e carimbou a chegada do atleta, de 22 anos, que assinará contrato até junho de 2030. Ainda segundo a publicação, o clube pagará 76,5 milhões de euros (R$ 486 milhões) fixos, além de 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões) em bônus variáveis.