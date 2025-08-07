Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United acerta contratação de Sesko, do RB Leipzig

Clube inglês pagará 76,5 milhões de euros (R$ 486 milhões) fixos, além de 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões) em bônus pelo atleta
Autor Jogada 10
O Manchester United acertou a contratação do atacante Benjamin Sesko, do RB Leipzig. Assim, de acordo com o portal The Athletic, do New York Times, o clube inglês venceu a concorrência do Newcastle e carimbou a chegada do atleta, de 22 anos, que assinará contrato até junho de 2030.

Ainda segundo a publicação, o clube pagará 76,5 milhões de euros (R$ 486 milhões) fixos, além de 8,5 milhões de euros (R$ 54 milhões) em bônus variáveis.

Na disputa pela contratação, o Newcastle queria pagar 75 milhões de euros, com mais cinco milhões de euros em variáveis. Afinal, estão próximos de perder seu atacante, Isak, para o Liverpool. No entanto, o United levou a melhor e ficou com Sesko.

Os Reds fizeram uma proposta de 120 milhões de libras (R$ 885 milhões de reais) e seguem confiantes que irão concretizar a contratação do sueco.

Antes disso, os Red Devils haviam acertado três contratações. Matheus Cunha, que deixou o Wolverhampton por 74,2 milhões de euros, Mbeumo, ex-Brentford, por 75 milhões de euros, e Diego León, contratado junto ao Cerro Porteño por 4 milhões de euros.

