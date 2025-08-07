Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester City recusa proposta da Roma por Echeverri

Italianos incluíram cláusula de compra que ultrapassaria a marca dos R$ 200 milhões
Que o meio-campista argentino Claudio Echeverri é um claro alvo de interesse da Roma, na atual janela de transferências, não chega a ser novidade. Entretanto, a viabilização da transferência, no que depender do Manchester City, não será simples.

Os italianos abordaram recentemente a representação da Inglaterra onde a oferta incluia um ano de empréstimo e opção de compra obrigatória, ao fim do vínculo, no valor de 33 milhões de euros. Quantia essa que, na cotação de momento, equivale a R$ 209,8 milhões. A saber, a informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

Além desses termos, a proposta da Roma abria um importante precedente para o jogador de 19 anos que busca ganhar mais minutos no futebol europeu. Isso porque, a qualquer momento, o City poderia exercer uma cláusula de chamar o atleta de volta ao elenco se assim entendesse necessário. Porém, mesmo diante desse cenário, o clube treinado por Pep Guardiola não se empolgou com a possibilidade e optou por declinar da oferta.

Neste momento, a situação de Echeverri é vista em caráter de incógnita sobre onde o mesmo vai atuar na temporada 2024/2025. Em especial, pelo fato da movimentação dos Citizens em trazer um nome para essa temporada como o de Rayan Cherki enquanto reposição de Kevin de Bruyne, agora, no Napoli.

Entretanto, quando se pensa na possibilidade do argentino atuar pela ponta esquerda, posição que já exerceu em determinadas oportunidades, a concorrência pode ser facilitada no futuro próximo. Isso porque Jack Grealish é nome tratado como negociável pelo Manchester City onde o Everton é o interessado do momento.

