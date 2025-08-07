Manchester City recusa proposta da Roma por Echeverri

Os italianos abordaram recentemente a representação da Inglaterra onde a oferta incluia um ano de empréstimo e opção de compra obrigatória, ao fim do vínculo, no valor de 33 milhões de euros. Quantia essa que, na cotação de momento, equivale a R$ 209,8 milhões. A saber, a informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

Que o meio-campista argentino Claudio Echeverri é um claro alvo de interesse da Roma, na atual janela de transferências, não chega a ser novidade. Entretanto, a viabilização da transferência, no que depender do Manchester City, não será simples.

Além desses termos, a proposta da Roma abria um importante precedente para o jogador de 19 anos que busca ganhar mais minutos no futebol europeu. Isso porque, a qualquer momento, o City poderia exercer uma cláusula de chamar o atleta de volta ao elenco se assim entendesse necessário. Porém, mesmo diante desse cenário, o clube treinado por Pep Guardiola não se empolgou com a possibilidade e optou por declinar da oferta.

Neste momento, a situação de Echeverri é vista em caráter de incógnita sobre onde o mesmo vai atuar na temporada 2024/2025. Em especial, pelo fato da movimentação dos Citizens em trazer um nome para essa temporada como o de Rayan Cherki enquanto reposição de Kevin de Bruyne, agora, no Napoli.

Entretanto, quando se pensa na possibilidade do argentino atuar pela ponta esquerda, posição que já exerceu em determinadas oportunidades, a concorrência pode ser facilitada no futuro próximo. Isso porque Jack Grealish é nome tratado como negociável pelo Manchester City onde o Everton é o interessado do momento.