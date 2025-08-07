Luciano Acosta é aguardado no Fluminense para realizar exames e assinar contrato

Diretoria tricolor corre com documentação para tentar regularizar o atleta a tempo de disputar as oitavas de final da Sul-Americana

A torcida do Fluminense vive um momento de alegria. Na Copa do Brasil, o time empatou com o Internacional e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Nesta quinta-feira (7), os tricolores aguardam a chegada de Luciano Acosta, negociado com o FC Dallas, dos Estados Unidos. O jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e, em seguida, assinar contrato.

A diretoria do Tricolor Carioca já agiliza a documentação para contar com o reforço nas oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, contra o América de Cali, da Colômbia. O clube precisa entregar todos os documentos referentes a Acosta até sexta-feira (8).